Kein Jahr ist es her, dass Banijay Germany die Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion übernommen und in Noisy Pictures umbenannt hat, da steht das Label schon wieder vor dem Aus. Nach DWDL.de-Informationen ist die Belegschaft von Noisy Pictures am Freitag darüber informiert worden, dass die Produktionsfirma geschlossen wird. Eine Banijay-Sprecherin bestätigte die Entscheidung, die nur wenige Wochen nach dem Rückzug von Noisy-Geschäftsführerin Astrid Quentell kommt (DWDL.de berichtete). Sie hatte das Unternehmen zuvor fast 15 Jahre lang geführt.

Dass Noisy Pictures nur zehn Monate nach der Übernahme durch Banijay aufgelöst wird, dürfte allerdings nicht allein mit Quentells Abschied zusammenhängen. Vielmehr, so ist zu hören, herrschte bei Banijay auch Unzufriedenheit darüber, dass sich die "Entwicklungspipeline" zuletzt nicht entscheidend verändert hat.

Banijay Germany kann indes auf den einstigen Format-Katalog von Sony bauen, der neben der "Höhle der Löwen" etwa Klassiker wie das "Glücksrad", "Jeopardy" und den "Quatsch Comedy Club" umfasst, aber auch fiktionale Marken wie "Der Lehrer". Diese sollen mittelfristig wieder auf den Bildschirm gebracht werden. Für das bisherige Noisy-Team ist das freilich nur ein schwacher Trost.