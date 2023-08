Der ZDF-Fahrplan für den ZDF-Freitag steht bis in den Spätherbst hinein. Aktuell sind am Freitagabend noch Wiederholungen zu sehen, doch das Duo "Mordsschwestern" und "SOKO Leipzig" nähert sich bereits. Ab dem 1. September sind wieder frische Ermittlungen zu sehen. An diesem Abend beginnt die zweite Staffel der Serie "Mordsschwestern", die auch eine neue Runde von "SOKO Leipzig", bestehend aus gleich 25 Episoden, im Gepäck haben wird. Von "Mordsschwestern" sind diesmal sechs Episoden geplant.

Ab dem 13. Oktober – und eine Woche eher schon auf Abruf in der ZDF Mediathek – übernimmt dann wieder Jürgen Vogel als Ermittler Robert Heffler freitags zur besten Sendezeit. Es gelte "ganz besondere Straftaten" aufzuklären, beschreibt das ZDF die Serie "Jenseits der Spree", die somit bereits in ihre dritte Staffel geht. Hergestellt von Studio Zentral, erreichte die zweite Staffel, die im Oktober 2022 startete, rund 5,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt. Somit lag der ermittelte Marktanteil im Gesamtmarkt bei etwas mehr als 20 Prozent.



In der ersten neuen Folge soll es um den Mord an einer jungen Krankenschwester gehen, die zuvor gestalked wurde. In weiteren Folgen stirbt eine Informatikprofessorin, zudem geht es um Erben-Ermittler, eine spurlos verschwundene Frau und die Berliner Roofer-Szene. Die Episode "In den Flammen" erzählt das tragische Schicksal eines Obdachlosen, dessen Leiche auf einem brennenden Boot an der Spree gefunden wird.

Wie das ZDF ab Ende November freitags um 20:15 Uhr weitermacht, ist noch nicht offiziell bekannt. Bleibt man auch dann noch bei der aus der zurückliegenden Saison erprobten Reihenfolge, stünde dann eine neue Staffel der Münchner Krimiserie "Die Chefin" auf dem Plan.