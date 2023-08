Dirk Steffens wird im Herbst ein neues RTL-Format präsentieren. Nach der "großen Geo-Show" soll er Mitte September für zwei Episoden des neuen Primetime-Programms namens "Die große Geo Story" vor den Kameras stehen. Aufgezeichnet wird das Format in der Münchner BMW World – Ansinnen der neuen Produktion werde es sein, "auf völlig neue Art und Weise" zu erzählen, wie die Menschheit ihre Zukunft gestalten kann.

Die erste Folge von "Die große Geo-Story" soll am Donnerstag, 19. Oktober ab 20:15 Uhr im Programm von RTL laufen. Darin werde es "um das größte Öko-Problem der Welt" gehen. Wer nun an Kraftwerke, Autos oder Flugzeuge denkt, der liegt nach RTL-Angaben falsch. Vielmehr sei dieses Problem auf unser Essen zurückzuführen.



In der Sendung will der Journalist einen Blick "hinter die Kulissen der Lebensmittelindustrie" werfen. Nicht weniger als "erstaunliche Zusammenhänge" sollen präsentiert werden und RTL verspricht, in dem Format aufzuzeigen, "wie wir es gemeinsam schaffen können, die Menschheit zu ernähren, ohne verzichten zu müssen – die Erde einfach gesund essen."

In einer weiteren Episode, für die jedoch noch kein Ausstrahlungstermin bekannt ist, soll der Frage nachgegangen werden, "warum jede Art zählt".