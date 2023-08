am 14.08.2023 - 17:40 Uhr

Die Macher von "Die Discounter" und "Intimate" kommen 2024 mit einem neuen Serienprojekt um die Ecke - und das wird nicht bei Prime Video oder Joyn zu sehen sein, sondern im NDR Fernsehen und der ARD Mediathek. "Nix für Jungs" heißt die fünfteilige Mini-Serie, die zuletzt in Rosengarten, Hamburg und Wedel gedreht wurde. Wie eine NDR-Sprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt, sind die Dreharbeiten mittlerweile abgeschlossen. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

Bruno Alexander, Emil Belton und Oskar Belton (Kleine Brüder) führen die Regie und haben zusammen mit Ellen Holthaus, Miriam Suad Bühler und Olga Kelgrewe auch die Drehbücher für die Folgen geschrieben. Pyjama Pictures produziert die Serie, als Koproduktionspartner sind die Kleinen Brüder mit im Boot. Zusammen hat man eben auch schon Serien wie "Die Discounter" und "Intimate" umgesetzt.

Pyjama Pictures gehört mehrheitlich zur Seven.One Entertainment Group und wurde von Carsten Kelber und Christian Ulmen gegründet. Kelber, Ulmen und Frank Buchs, kaufmännischer Leiter bei Pyjama, halten 33,33 Prozent der Anteile der Kleinen Brüder. Carsten Kelber und Ina-Christina Kersten sind Produzenten der Serie, Kamerafrau ist Jacqueline Hochmuth. Redaktionell verantwortet wird das Projekt auf NDR-Seite von Sabine Holtgreve.

"Nix für Jungs" ist im Rahmen der "Nordlichter" entstanden, dem Talentförderprogramm von NDR, der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und nordmedia. Im Zuge dessen wurde die Produktion von nordmedia mit fast 360.000 Euro gefördert. Laut der Filmförderung steht die Serie unter dem Motto "Trash-Reality-TV meets Feminismus". Der NDR beschreibt den Inhalt so: "Fünf junge Männer. Ein Ziel: Wer ist der größte Player unter der Sonne?"

Das Film & Medienbüro Niedersachsen beschreibt den Inhalt der Serie etwas konkreter: Während des Schnitts des Trash-Reality-TV-Formats namens "Ich bin der King", in dem sich normalerweise Männer saufend, kotzend und masturbierend miteinander messen, kommt der Redakteur Arne (Anfang 50) auf eine revolutionäre Idee. Feminismus liege im Trend und bringe perspektivisch die besten Quoten! Das bisherige Konzept der Reality-Show wird in die Tonne getreten. Regisseurin Amelie (Ende 20) soll die Teilnehmer stattdessen durch ein Feminismus-Bootcamp jagen. Das ist es, was die Ladys da draußen wirklich sehen wollen! "Ich bin der King Feminismus-Edition" soll der Höhepunkt der Staffel werden. Doch niemand weiß, dass sich hinter der Revolution ein dunkles Geheimnis verbirgt.