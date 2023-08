am 15.08.2023 - 13:38 Uhr

Neues Gesicht bei DAZN: Moderatorin Lena Cassel wird schon in dieser Woche erstmals für den Sport-Streamingdienst vor der Kamera stehen. Am Dienstag bestätigte DAZN die Personalie via Instagram. Zuletzt war die 28-Jährige für Prime Video bei der Champions League im Einsatz, wo sie auch weiterhin zu sehen sein wird. Davor arbeitete sie auch für das ZDF und funk.

"DAZN ist Sportjournalismus 2.0. Jung, modern, vielseitig und anders", sagt Cassel über ihre neue Aufgabe. "Das passt zu mir und deshalb freue ich mich sehr, als Moderatorin zum DAZN-Team zu stoßen und dort ab sofort unter anderem die Bundesliga und die Frauen-Bundesliga präsentieren zu dürfen."

Ihre DAZN-Premiere feiert Lena Cassel am kommenden Sonntag als Moderatorin der Übertragung des Bundesliga-Spiels zwischen Union Berlin und Mainz 05.

Korrektur: In unserer ursprünglichen Meldung haben wir geschrieben, dass Lena Cassel von Prime Video zu DAZN wechselt. Tatsächlich wird sie aber für beide Plattformen tätig sein.