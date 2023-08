Ursula Cantieni ist tot. Die Schauspielerin starb am Dienstag in ihrem Wohnort Baden-Baden und wurde 75 Jahre alt, das hat ihr Ehemann bestätigt. Cantieni prägte das Programm des SWR fast 30 Jahre lang, allen voran durch ihre Figur der Johanna Faller in der Serie "Die Fallers" war sie bekannt. Anfang des vergangenen Jahres kündigte sie ihren Abschied von der Serie an, war dann aber noch das ganze Jahr über hinweg in ihrer Rolle zu sehen, die letzte Folge mit Cantieni wurde am 1. Januar 2023 im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Auch ihre regelmäßige Teilnahme an der SWR-Show "Sag die Wahrheit" beendete Ursula Cantieni im vergangenen Jahr nach rund 20 Jahren. Der Sender nahm den TV-Abschied der Schauspielerin im Dezember zum Anlass, um sie einen Abend lang umfassend zu würdigen. So gab es nicht nur eine Spezialausgabe von "Sag die Wahrheit" zu sehen, sondern auch eine Doku rund um die Schauspielerin.

Anlässlich ihres Todes hat der SWR nun umfassende Programmänderungen angekündigt. Bereits am heutigen Mittwoch, den 16. August, zeigt man im Fernsehen zur besten Sendezeit die Doku "Ursula Cantieni - Die Frau hinter Johanna Faller", anschließend ist noch einmal die Abschieds-Folge von "Sag die Wahrheit" zu sehen. Für Sonntag, den 20. August, hat man ab 22:50 Uhr noch einmal die schönsten Folgen der "Fallers" angekündigt, in denen Cantieni zu sehen ist.

"Wir alle im SWR sind bestürzt und tieftraurig - Ursula Cantieni war eine von uns", sagt Kai Gniffke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender: "Aber sie hat nicht nur dem SWR, sondern auch den Menschen im Südwesten Gesicht und Stimme gegeben. Mit Ihrer Wärme, mit ihrer Klugheit, mit ihrem Charme und mit ihrem wunderbaren Humor. Eine Frau, die wir nie vergessen werden."

Und SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler sagt: "Mit Ursula Cantieni ist nicht nur eine der ganz Großen im SWR von uns gegangen, sondern auch eine Frau, die zeitlebens ganz viel Herzlichkeit, Offenheit und Wärme versprüht hat. Dafür habe auch ich sie ungemein geschätzt, seit ich sie vor mehr als 20 Jahren - damals noch als junger Moderator - in einer Sendung kennengelernt habe. Seitdem standen wir immer wieder auch persönlich in Verbindung. Ursula wird nicht nur mir sehr fehlen, sondern vielen, die sie geliebt und verehrt haben. Bei den 'Fallers', aber auch bei 'Sag die Wahrheit', wo sie jahrelang mit ihrer unnachahmlichen charmanten und humorvollen Art im Rateteam die Schwindler entlarvt hat. So wird sie uns allen in Erinnerung bleiben."