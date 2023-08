am 16.08.2023 - 10:09 Uhr

Sat.1 hat eine Ausweitung seiner Haupt-Nachrichtensendung angekündigt. "Newstime" beginnt beim Sender ab dem 16. Oktober immer schon um 19:45 Uhr und dauert wie gehabt bis kurz vor 20:15 Uhr. Die Netto-Sendezeit der Nachrichtensendung wird also um 10 Minuten verlängert. Moderiert werden die Nachrichten wie gehabt von Claudia von Brauchitsch und Marc Bator. Sie haben künftig spürbar mehr Zeit, den Zuschauerinnen und Zuschauern die aktuellsten Ereignisse des Tages zu präsentieren.

Die Ausweitung der Sendezeit der Haupt-Nachrichtensendung in Sat.1 ist der nächste Schritt beim Versuch der Sendergruppe, im Info-Bereich wieder relevanter zu werden. Dazu produziert man die Nachrichtensendungen seit Beginn des Jahres wieder selbst mit einer eigenen News-Redaktion in Unterföhring. Bis dahin wurden die News der Sender der Gruppe vom Nachrichtensender Welt zugeliefert. Erst vor wenigen Wochen verpasste die Seven.One Entertainment Group den verschiedenen Nachrichtensendungen auf ihren Kanälen ein einheitliches Erscheinungsbild, seither treten sie unter der Marke "Newstime" auf. Bis Ende des Jahres soll dann auch der Umzug in das neue Nachrichtenstudio erfolgen.

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann sagt zur Verlängerung der "Newstime"-Sendezeit: "Mit dem Ausbau der 'Sat.1 Newstime' stärken und schärfen wir das journalistische Profil von Sat.1. Diese Veränderung ist endlich möglich, weil wir seit dem 1. Januar dieses Jahres unsere eigene News-Redaktion am Standort Unterföhring haben. Die Verlängerung der 'Sat.1 Newstime' ist ein ebenso konsequenter wie bedeutsamer Schritt in der Geschichte von Sat.1."

Und Arne Teetz, Chefredakteur Nachrichten, ergänzt: "Mehr 'Newstime' in Sat.1 bedeutet mehr Zeit, den häufig komplexen Nachrichtentag mit mehr Themen, mehr Interviews und mehr Grafiken noch besser aufbereiten zu können. Im Mittelpunkt stehen dabei immer unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich bei unseren Nachrichten auf verständliche Informationen und unabhängige Einordnungen verlassen können."

Generell steht am Vorabend von Sat.1 demnächst ein größerer Umbau bevor. Bereits bekannt ist ja, dass der Sender mit "Die Landarztpraxis" eine neue Daily Soap in Auftrag gegeben hat, hier sind die Dreharbeiten auch schon längst gestartet. Einen konkreten Sendeplatz oder Start-Termin hat Sat.1 für diese Serie noch nicht angekündigt. Neben "Die Landarztpraxis" wird es mit "Das Küstenkommissariat" eine weitere tägliche Serie geben. Von beiden Formaten sind vorerst 60 Folgen geplant.