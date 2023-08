am 16.08.2023 - 15:21 Uhr

"Princess Charming" starten am 1. September bei RTL+ in die dritte Staffel. Wie der Streamingdienst jetzt angekündigt hat, werden neun neue Folgen und eine Wiedersehens-Show jeweils freitags zu sehen. Die Produktion des lesbischen Datingshow übernimmt wieder Seapoint.

Als "Princess" fungiert in diesem Jahr die 23-jährige Madleen aus Weyhe bei Bremen. Sie wohnt und studiert in den Niederlanden, hofft nun aber in Thailand die große Liebe zu finden. "Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt", sagt Madleen, die nach ihrem Studium mit geflüchteten Menschen aus der queeren Community arbeiten möchte.

Die neue Staffel wartet indes mit einigen Veränderungen auf: Bereits bei der Ankunft am Flughafen Koh Samui wirft "Princess" Madleen, getarnt als Mitglied des Produktionsteams, einen ersten Blick auf die 17 Start-Kandidatinnen. Im Verlauf der Staffel ziehen zudem drei Nachrückerinnen in die Villa ein, darunter eine "ehemalige Bachelor-Lady", die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat, und eine Teilnehmerin der ersten "Princess Charming"-Staffel.

Neue Techno-Doku bei RTL+

Für den 14. September hat RTL+ unterdessen den Start der dreiteiligen Doku-Reihe "Techno Rush" angekündigt, die sich der globalen Erfolgsgeschichte des Technos widmet. DJ und Produzent Maximilian Lenz, auch bekannt als WestBam, führt das Publikum als Chronist durch die Reihe, die Constantin Dokumentation für RTL+ produziert hat.