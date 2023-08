Nicht selten holen die vormittäglichen Wiederholungen der amerikanischen "CSI"-Krimis bei Vox zweistellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe. Höhenflüge wie Ende Juni, als eine Episode der Ermittler aus Las Vegas sogar an der 20-Prozent-Marke kratzte, sind freilich eine Seltenheit, dennoch aber kann von großem Interesse an der Krimiserie gesprochen werden. Ab kommendem Montag weitet Vox die Sendezeit sogar noch weiter aus. Aktuell sind die Spurensicherer bereits vom frühen Morgen an und bis kurz vor 12 Uhr im Programm.

Beginnend am Montag verdrängen sie auch noch die zuletzt schwächelnden "Shopping Queen"-Re-Runs in der 12-Uhr-Stunde. Diesen war insbesondere in jüngerer Vergangenheit gehörig die Puste ausgegangen. In dieser Woche kam das Format nur auf rund zweieinhalb und rund eineinhalb Prozent Marktanteil. Mitte vergangener Woche sicherte sich eine Folge gerade einmal rund ein Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Der Sendeplatz um 15 Uhr ist von den geänderten Plänen derweil nicht betroffen.



Künftig will Vox nun ab kurz vor sechs Uhr morgens zunächst zwei Folgen von "CSI: NY" auf den Schirm bringen. Daran sollen sich ab etwa halb acht Uhr morgens nun drei statt bisher zwei Folgen von "CSI: Den Tätern auf der Spur" anschließen. Ab kurz nach zehn Uhr vormittags steht dann das Team rund um Horatio Caine in "CSI: Miami" auf der Matte. Von dieser Serie plant Vox dann ebenfalls drei Episoden.

Die Programmänderung hat auch Einfluss auf den festen Sendeplatz der kurzen "Vox Nachrichten". Diese waren bisher um wenige Minuten vor zwölf Uhr eingeplant, sie rutschen ab kommender Woche um eine Stunde nach hinten und sind nun um 12:55 Uhr vorgesehen. In den vergangenen Wochen fielen die Quoten der mittäglichen Kurz-Nachrichten sehr unterschiedlich aus. Zweistellige Marktanteile kamen vor, waren aber selten – teils schauten aber auch nur zwei Prozent der 14- bis 49-Jährigen zu.