Mit dem Start der neuen Fernsehsaison im September bringen ProSieben und Kabel Eins sehr bekannte Programme zurück. So kündigt sich montags etwa die Rückkehr der amerikanischen Sitcoms "Young Sheldon" und "Die Simpsons" an. Bei der Serie rund um den jungen Sheldon steigt ProSieben wieder in der sechsten Staffel ein. Die Erstausstrahlungen starten am 4. September um 20:15 Uhr – begleitet werden sie von Wiederholungen, die ab 20:45 Uhr geplant sind. Hier baut ProSieben auf Staffel fünf.