am 17.08.2023 - 11:57 Uhr

Das ZDF hat für Ende September und Anfang Oktober die Rückkehr neuer Staffeln seiner Vorabendserien in Aussicht gestellt. Bei der "SOKO Köln", von der 25 frische Folgen dienstags um 18 Uhr gezeigt werden sollen (Start: 3. Oktober) kommt es dabei zu personellen Veränderungen. Sonja Baum, die seit 2020 als Teamleiterin Helena Jung zu sehen ist, verabschiedet sich zu Beginn der Staffel. "Die Jahre als Kriminalhauptkommissarin Helena Jung waren toll, intensiv, erfüllend - hierfür bin ich sehr dankbar. Der Abschied fällt mir nicht leicht und ich vermisse meine Kollegen", erklärt die Darstellerin und ergänzt: "Und dennoch - es ist an der Zeit weiterzuziehen und Platz für neue Rollen zu schaffen.“ Ende Oktober findet sich innerhalb des bestehenden "SOKO Köln"-Teams eine Interimsnachfolge: Lilly Funke (Tatjana Kästel), die bisher schon Teil des Teams war. Einen Neueinstieg gibt es dann erst Anfang des Jahres 2024. Dann steigt Aylin Ravanyar, die derzeit noch als Valentina Saalfeld in "Sturm der Liebe" zu sehen ist, als junge Ermittlerin Amira Mahdi ein.