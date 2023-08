Weil RTL ab September bekanntlich regelmäßig NFL-Spiele am Sonntag übertragen wird, gibt es zur künftigen Programmgestaltung noch einige offene Fragen. Wie wird man etwa mit dem Dschungelcamp im Januar umgehen? Eins ist jedenfalls klar: "Exclusiv Weekend" wird seinen bisherigen Sendeplatz sonntags um kurz nach 19 Uhr verlieren. Hier wird ab dem 10. September die NFL zu sehen sein.

Frauke Ludowig wird das Star-Magazin aber auch in der Zukunft am Sonntag präsentieren, "Exclusiv Weekend" wechselt direkt ab dem 10. September auf den Slot um 17:45 Uhr - und damit auf den Sendeplatz, an dem das Format schon einmal viele Jahre lang zu sehen war. 2021 wechselte das Format auf den Samstagvorabend, im vergangenen Jahr dann die Beförderung auf den Sonntag um 19 Uhr, weil RTL samstags um 17:45 Uhr seither auf "Gala" setzt. Nun also der erneute Sendeplatz-Wechsel der Wochenend-Ausgabe von "Exclusiv".

Frauke Ludowig scheint kein Problem damit zu haben, dass die Sendung nun innerhalb weniger Jahre schon wieder den Sendeplatz wechseln muss - im Gegenteil. "Das war 25 Jahre unser Zuhause, unser Wohnzimmer", sagt sie über den neuen bzw. alten Sendeplatz. "Ich freue mich, dass unser erfolgreiches Star-Magazin damit fest am Sonntagabend in der so wichtigen Access-Primetime verankert bleibt und ich gleichzeitig unsere Zuschauer wieder zur gewohnten Uhrzeit begrüßen kann."

Auf dem aktuellen Sendeplatz sonntags um kurz nach 19 Uhr informiert "Exclusiv - Weekend" regelmäßig rund zwei Millionen Menschen über Neuigkeiten aus der Welt der Reichen und Schönen. 2020, als das Format sonntags um 17:45 Uhr lief, waren es ähnlich viele. Samstags waren die Reichweiten teils deutlich niedriger.