Als einen der "spektakulärsten Entführungsfälle" der deutschen Nachkriegszeit beschreibt RTL das Geschehen rund um Johannes Erlemann. Im Alter von nur elf Jahren war der Bub im März 1981 auf dem Heimweg in Köln entführt und in Folge in einem fensterlosen Verschlag gefangen gehalten worden. Während sein Vater, der millionenschwere Investor Jochem Erlemann, wegen vermeintlichem Steuerbetrug in Untersuchungshaft sitzt, kämpft Johannes' Mutter Gabi verzweifelt um das Leben ihres Sohnes. Erst nach 14 Tagen und der Übergabe von drei Millionen Mark Lösegeld wird der Junge schließlich freigelassen. Seine vier Entführer fliehen.