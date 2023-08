"Love Island" gehörte eine Zeit lang zum erfolgreichsten, was RTLzwei in seinem Programmportfolio zu bieten hatte, sowohl was die lineare Ausstrahlung anbelangt als auch die Streaming-Abrufe. Doch das Format verlor über die Jahre vor allem linear an Zugkraft, die hohe Dosis an zwei Staffeln pro Jahr war dabei eher nicht hilfreich. Diesmal gönnte RTLzwei "Love Island" nun eine wirklich ausgedehnte Pause: Am 11. April 2022 lief die bislang letzte Folge - und genau 17 Monate später geht es nun mit Staffel 8 weiter.

Ab Montag, 11. September 2023 gehen die neuen "Islander" wieder auf die Suche nach "heißen Flirts & wahrer Liebe", wie der Untertitel des Datingformats verspricht. Eine der Neuerungen: Zum Start in die Staffel und dann auch an den folgenden Montagen läuft die Sendung künftig live um 20:15 Uhr. An den übrigen Tagen bleibt es bei der Ausstrahlung ab etwa 22:15 Uhr, samstags pausiert die Sendung wie gehabt.

Die Live-Ausgaben sollen auch mehr Interaktivität als bislang ermöglichen: Über die "Love Island"-App können die Zuschauerinnen und Zuschauer Einfluss auf die Sendung nehmen und "folgenreiche Entscheidungen" treffen - was in den Live-Sendungen dann sofort umgesetzt werden können. Malte Kruber, für das Format zuständiger Programmdirektor von RTLzwei, erläuterte im DWDL-Interview im Juni: "Wir versuchen (...), den Lagerfeuermoment wieder stärker nach vorne zu stellen, schließlich ist 'Love Island' mit der wunderbaren Sylvie Meis die einzige Reality dieses Genres, die, ähnlich wie der Dschungel oder "Promi Big Brother", tagesaktuell produziert wird. Diesen Vorteil wollen wir nutzen und dem Publikum wesentlich mehr Einflussmöglichkeiten geben als bisher. Aktuell denken wir über verschiedene Ideen nach, etwa die Einführung eines Votings, bei dem die Fans wirklich mitbestimmen können."

Dementsprechend hält man an Sylvie Meis als Moderatorin fest, sie bekommt eine "prominente Co-Moderation" zur Seite gestellt - wer das sein wird, verrät RTLzwei einstweilen aber ebensowenig wie den Namen des "Nachwuchses aus prominentem Hause", der sich unter den Kandidatinnen und Kandidaten tummeln wird. Auch ein "ganz besonderes Geschwisterpaar" wird versprochen. Produziert wird die Sendung diesmal in Griechenland. Humorvoll eingeordnet wird das Geschehen wie immer von Simon Beeck als Stimme aus dem Off.