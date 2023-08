Die "Checker"-Truppe im Kika bekommt Verstärkung: Neben den "Checkern" Tobi, Julian und Can wird künftig auch "Checkerin Marina" in dem Wissensformat zu sehen sein, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte. Ab dem 14. Oktober ist Marina Blanke Teil des Teams, das allen Themen auf den Grund geht, für die sich Kinder interessieren. Die Ausstrahlung erfolgt um 19:25 Uhr im Kika.

Kennenlernen kann das Publikum den Neuzugang bereits am 5. Oktober an der Seite von "Checker Tobi" in dessen neuem Kinofilm "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen". Darin ist Blanke als Tobis Jugendfreundin zu sehen. Daraufhin hat sie sich bei einem Casting als neue "Checkerin" beworben - und sich prompt gegen mehr als 300 Konkurrentinnen durchgesetzt.

Marina Blanke studierte Schauspiel an der Theaterakademie August Everding in München und war unter anderem am Residenztheater München und am Theater Münster engagiert, außerdem ist sie als Sprecherin tätig. Produziert wird das "Checker"-Format, das samstags auch im Ersten läuft, von megaherz film und fernsehen.