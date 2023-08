Am 16. September feiert Mona Ameziane ihren Einstand als Moderatorin in "Westart", das sie im Wechsel mit Siham El-Maimouni präsentieren wird. El-Maimouni bleibt Hauptmoderatorin der Sendung und übernimmt drei von vier Sendungen im Monat. Ameziane löst als zweite Moderatorin Thilo Jahn ab, der für die Sendung nicht mehr vor der Kamera stehen wird, dafür aber als Headautor tätig sein wird.

Mona Ameziane: "Ich freue mich sehr, Teil von Westart zu werden, einer Sendung, die so viel von dem verbindet, was mich beruflich und privat bewegt. Ich habe eine tiefe Leidenschaft für alle Themen rund um Gesellschaft, Literatur und Kunst und kann es deshalb kaum erwarten, mit den Menschen im Westen vor und hinter die Kulissen der Kulturszene in NRW zu blicken!"

Mona Ameziane präsentiert beim WDR-Radiosender 1Live seit 2017 die wöchentliche Büchersendung "Stories", im WDR Fernsehen moderiert sie seit 2022 die "Aktuelle Stunde". Sie hat auch bereits zahlreiche Kulturveranstaltungen moderiert, darunter den Grimme Online Award, den Deutschen Kamerapreis und die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse.

Aus der Sommerpause zurück kehren wird "Westart" übrigens bereits am 19. August, dann meldet sich Siham El-Maimouni aus dem Lantz’schen Skulpturenpark in Düsseldorf. Mona Ameziane hat ihr Debüt dann im Ringlokschuppen in Mülheim an der Ruhr, einem Ort für zeitgenössisches Theater, Performance und Tanz. Die Sendung läuft samstags um 18:15 Uhr im WDR Fernsehen - oder natürlich zeitunabhängig in der ARD-Mediathek.