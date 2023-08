Die Promi-Paare, die an der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" teilnehmen, stehen schon seit mehreren Monaten fest (DWDL.de berichtete). Und nun hat RTL auch verraten, ab wann die Realityshow wieder beim Sender zu sehen sein wird. Los geht’s am 19. September, die Ausgaben werden dann immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Insgesamt hat Seapoint 12 Folgen produziert. Und diese werden, anders als in den zurückliegenden Jahren, überwiegend wöchentlich ausgestrahlt. Ab Anfang November geht man jedoch dazu über, neben der Folge am Dienstag auch eine Ausgabe am Mittwoch zur besten Sendezeit auszustrahlen. Jeweils am 1. und 8. November ist das der Fall. Das Finale wird dann am 15. November zu sehen sein - ebenfalls ein Mittwoch. Bei RTL+ gibt es die Folgen vom Dienstag immer eine Woche vorab zu sehen - die Mittwochs-Episoden stellt RTL dagegen nur mit einem Tag Vorlauf auf Abruf bereit.

Bei RTL sucht man damit weiterhin die ideale Programmierungsweise für die Show. 2022 zeigte man von Beginn an mittwochs und sonntags neue Ausgaben, im Jahr davor belegte man sogar gleich drei Abende pro Woche mit dem Format. Die bislang erfolgreichste Staffel war 2019 zu sehen, damals sahen im Schnitt mehr als 3 Millionen Menschen zu, die Folgen hatte RTL damals ausschließlich dienstags gezeigt. In diesem Jahr wird das "Sommerhaus" jedenfalls so lange laufen wie nie zuvor, bis Mitte November ging das Format in der Vergangenheit nie. Damit ist es auch eher ein Herbst- als ein Sommerhaus.

Mit dabei sind in diesem Jahr das Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest, die beiden von RTL als "Reality-Darsteller" bezeichneten Maurice Dzwiak und Ricarda "Ricky" Raatz, die Unternehmerin Claudia Obert mit Max Suhr, das Reality-Pärchen Aleksandar "Aleks" Petrovic und Vanessa Nwattu, die als "TV-Persönlichkeit" vorgestellte Walentina Doronina mit Can Kaplan, Party-Schlagersänger Tim Toupet mit Carina Crone, die Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach und Justine Dippl, die sich als "Dschungelkönig-Ex-Frau" qualifizierte und mit Arben Zekic antritt.