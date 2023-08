Nach "Deutschland sucht den Superstar" holt RTL nun auch "Das Supertalent" zurück. Das hat der Privatsender jetzt bestätigt. Demnach wird die neue Staffel nach mehr als zweijähriger Pause im Frühjahr 2024 auf Sendung gehen - mit Dieter Bohlen, auf den der Sender bei der bislang letzten Staffel der Castingshow verzichtet hatte.

Neben Bohlen wird auch Bruce Darnell sein "Supertalent"-Comeback feiern, darüber hinaus werden die aus "Let's Dance" bekannte Profitänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova und die aktuelle "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker, am Jurypult Platz nehmen.

Über 14 Staffeln hinweg war "Das Supertalent" ein verlässlicher Quoten-Garant für RTL - in der Hochphase hatte der Privatsender die Show sogar gegen "Wetten, dass..?" ins Rennen geschickt. Mehr als acht Millionen Menschen schalteten einst in der Spitze ein. Nachdem sich RTL zwischenzeitlich von Bohlen trennte, brachen die Quoten der "Supertalent"-Suche allerdings ein: Zeitweise verzeichnete die 15. Staffel Ende 2021 nicht mal mehr eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, im Schnitt lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei weniger als acht Prozent.

Nun will RTL also zusammen mit Dieter Bohlen an alte Erfolge anknüpfen - ein naheliegender Gedanke, nachdem zuletzt auch "DSDS" von der Rückkehr des langjährigen Jury-Chefs aus Quotensicht proftierte. "Ein großer Wunsch von mir ist in Erfüllung gegangen. 'Das Supertalent' ist wieder da", sagt Bohlen. "Und mein Freund Bruce ist dabei. Wir beide gehören einfach zusammen. Und es gibt noch zwei neue Jurorinnen, Ekat und Anna Ermakova, auf die ich mich super freue. Das wird eine ganz spannende, neue Staffel. Ich bin heiß darauf, all die tollen Talente erleben zu dürfen."

Bewerbungen für die 16. Staffel, deren Produktion wieder UFA Show & Factual übernimmt, sind ab sofort möglich. Wann genau die Ausstrahlung erfolgen wird, ist noch nicht bekannt. Dass die Show jedoch, anders als in der Vergangenheit, im Frühjahr und nicht im Herbst gezeigt werden soll, dürfte die jüngsten Spekulationen untermauern, wonach "Deutschland sucht den Superstar" 2024 später als gewöhnlich laufen wird (DWDL.de berichtete).