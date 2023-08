RTL hat einen Ausstrahlungstermin für die deutsche Adaption des internationalen Show-Erfolgs "The Traitors" gefunden. Unter dem Titel "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" ist die Produktion von Tower ab dem 20. September jeweils mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen. Beim Streamingdienst RTL+ steht die erste Doppelfolge schon eine Woche früher zum Abruf bereit. Die Moderation übernimmt Sonja Zietlow.

Die Zutaten des Formats: 16 Prominente, die im Spiel um einen Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro die Wahrheit nach Belieben auf den Kopf stellen. Sie treffen in einem Schloss in Frankreich aufeinander. Am Herzstück der Show, dem Runden Tisch, wählt Sonja Zietlow unter allen Spielern, die Augenbinden tragen und somit ihre Wahl nicht sehen können, drei Verräter aus. Nur das Publikum kennt dadurch die Identität der Verräter und wird somit zu allwissenden Beobachtern in dem Spiel, das RTL als "Täuschungs-Thriller aus Manipulationen und List" bezeichnet.

Aufgabe der Verräter ist es, ein raffiniertes Verwirrspiel zu ihrem Vorteil zu betreiben. In jeder Folge eliminieren sie einen Mitspieler, einen sogenannten Loyalen. Allerdings können sie auch selbst durch die Loyalen enttarnt und verbannt werden. Um welche prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer es sich handelt, ließ RTL zunächst offen.

Seinen Ursprung hat das Format in den Niederlanden, wo "De Verraders" schon 2021 seine Premiere feierte. Seither wurde die Show in 25 TV-Märkte weltweit lizenziert und lief bereits in Großbritannien, den USA sowie Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Neuseeland, Norwegen, Portugal und Spanien.