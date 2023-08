Dass Sat.1 am 16. Oktober seine Nachrichtensendung "Newstime" schon zehn Minuten früher, wird auch deshalb möglich, weil der Privatsender an diesem Tag seine neue Vorabendserie "Die Landarztpraxis" startet. Wie jetzt bestätigte wurde, ist die Filmpool-Produktion mit Caroline Frier in der Hauptrolle ab Mitte Oktober montags bis freitags um 19:00 Uhr zu sehen. Geplant sind zunächst 60 Folgen mit einer Länge von jeweils 45 Minuten - Werbepause inklusive.

Frier verkörpert in der Serie die Ärztin Dr. Sarah König, die als alleinerziehende Mutter der 16-jährigen Leo (Katharina Hirschberg) für einen Neustart aus Berlin in das beschauliche Wiesenkirchen am Schliersee zieht. Im Gepäck hat sie ein brisantes Geheimnis, in das nicht einmal ihre Tochter eingeweiht ist. Mit Kompetenz und Empathie gewinnt Sarah schnell das Vertrauen der Menschen im bayerischen Idyll zwischen Berg und See. Doch das Herz der alleinerziehenden Mutter weiß nicht, was es will: Ihr alter Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), verdreht Sarah den Kopf - genau wie der kernige Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll).

Bereits vor wenigen Wochen hatte Sat.1 angekündigt, die eigentlich erst für 2024 geplante Serie noch in diesem Jahr starten zu wollen (DWDL.de berichtete). Tatsächlich drängt die Zeit, denn zuletzt waren die Quoten-Sorgen des Senders im Nachmittags- und Vorabendprogramm so groß wie nie zuvor. Aktuell behilft sich Sat.1 nach dem noch immer verkürzten Magazin "Volles Haus!" ab 18:00 Uhr mit zweistündigen Wiederholungen von "Lenßen übernimmt", nachdem zuletzt auch Spielshows wie "Mein Mann kann" und "Die perfekte Minute" nicht den Nerv des Publikums trafen.

Für Sat.1 bedeutet "Die Landarztpraxis" zugleich das Comeback der deutschen Fiction - und Nachschub steht bereits parat. Eine ganz ähnliche Idee verfolgt Sat.1 nämlich auch mit der ebenfalls bereits angekündigten Serie "Das Küstenkommissariat", die - man ahnt es schon - im Gegensatz zur "Landarztpraxis" im Norden der Republik angesiedelt sein werden. Hier übernimmt die konzerneigene Firma Pyjama Pictures die Produktion. Ein Ausstrahlungstermin steht aber noch nicht fest.