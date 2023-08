DAZN hat angekündigt, die Übernahme der Frauenfußball-Plattform Ata Football abgeschlossen zu haben. Man unstreiche damit seine Position als "weltweite Heimat des Frauenfußballs", heißt es in einer Mitteilung von DAZN. Tatsächlich hatte DAZN zuletzt in den Frauensport investiert, erst vor wenigen Tagen durch den Start eines neuen FAST-Channels bei Pluto TV (DWDL.de berichtete). Bei der gerade erst zu Ende gegangene Frauenfußball-WM hatte DAZN aber frühzeitig abgewunken und auf ARD und ZDF verwiesen.

Ata Football bietet über seine eigene Streamingplattform Live-Spiele aus einigen europäischen Spitzenligen an, deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer sehen dort unter anderem die Spiele der ersten französischen und italienischen Fußball-Liga. In anderen Ländern gibt es teilweise noch weitere Rechte, wobei die Nutzung für die Userinnen und User bislang kostenfrei war. Für DAZN ist das offenbar eine gute Gelegenheit, um weiter in den Frauenfußball zu investieren.

Wie DAZN erklärt, will man Ata Football dazu nutzen, um ein eigenständiges Frauensport-Vertical innerhalb des Unternehmens aufzubauen. Dafür bleiben auch die beiden Gründerinnen von Ata Football, Esmeralda Negron und Hannah Brown, an Bord. Sie wechseln zu DAZN. Zur Übernahme durch DAZN sagen sie: "In den letzten Jahren haben wir den Aufstieg des Frauenfußballs in den traditionsreichen Klubs Europas, erhebliche Investitionen und die Entwicklung von Ligen in allen Märkten, ein exponentielles Wachstum des Nationalmannschaftsfußballs und die Förderung von Frauen in der gesamten Region erlebt. Jetzt ist es an der Zeit, das Produkt, die Partnerschaften und die Möglichkeiten aufzubauen, um das Ökosystem des Frauenfußballs voranzutreiben und die globale Community für Fans und Spielerinnen zu werden. [...] Die Übernahme durch DAZN, die unsere Assets und Fähigkeiten bündelt, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein wirklich globales Business im Frauenfußball aufzubauen; wir können es kaum erwarten, loszulegen."

Alice Mascia, CEO von DAZN DACH, ergänzt: "Gemeinsam mit Ata Football teilen wir bei DAZN den Glauben an das einzigartige Potenzial des Frauenfußballs. Mit der Übernahme von Ata Football wollen wir das Fundament, das wir uns durch die Investitionen in den Frauenfußball geschaffen haben, weiter verstärken und speziell zur bald startenden Saison eine noch engere Verbindung zu den Fans aufbauen. Erstmals können Fußballfans in Deutschland mit der kompletten UEFA Women‘s Champions League, der Frauen-Bundesliga und der Liga F, der Liga der Weltmeisterinnen, die besten Vereinswettbewerbe und vieles mehr über eine einzige Plattform nur auf DAZN verfolgen."