am 22.08.2023 - 13:08 Uhr

Auf viel Anklang stieß der mit Bjarne Mädel in der Rolle des Sörensen, als Das Erste den ersten Film namens "Sörensen hat Angst" Anfang 2021 über die Bildschirme schickte. Der Film war mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Nun steht fest, wann die Fortsetzung, die auf den Namen "Sörensen fängt Feuer" hört, zu sehen sein wird: Ab dem 11. Oktober in der ARD Mediathek und am 18. Oktober, einem Mittwoch, ab 20:15 Uhr im Ersten.

An der Kamera arbeitete Kristian Leschner, die Claussen + Putz Filmproduktion hat den 90-Minüter umgesetzt. Katrin Wichmann und Leo Meier sind weiter als Sörensens Kollegen Jennifer und Malte dabei. Neu hinzu kommen die Schauspielerinnen und Schauspieler Luise Heyer, Karoline Eichhorn, Lina Beckmann, Edita Malovcic, Liv Clasvogt, Joachim Meyerhoff, Michael Maertens sowie Godehard Giese. Gedreht wurde übrigens im Herbst 2022.