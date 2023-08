am 23.08.2023 - 10:30 Uhr

Ab Oktober wird Sat.1 sein Vorabendprogramm Schritt für Schritt umbauen. Inzwischen ist klar: Das ursprünglich auf drei Stunden angelegte Magazin "Volles Haus!" wird nicht mehr zu der anfänglichen Länge zurückkehren. Mitte Mai hatte der Privatsender das Format um eine Stunde gekürzt und im Zuge dessen eine Programmänderung "für die Sommermonate" angekündigt, die ab 18 Uhr die Ausstrahlung von "Lenßen übernimmt"-Wiederholungen vorsah.

Dadurch konnten die Quoten-Probleme zwar etwas gelindert werden - für den großen Durchbruch sorgten alte Folgen der Ermittler-Doku mit Ingo Lenßen aber freilich nicht. Ab dem 2. Oktober wird Sat.1 nun jedoch einen neuen Anlauf wagen: Richten soll es diesmal auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr die Dokusoap "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt", die schon in den vergangenen Monaten immer wieder in der ersten halben Stunde von "Volles Haus!" zu sehen war. In der Vergangenheit lief das Format, das echte Rettungskräfte unter anderem mit Body-Cams bei ihren Einsätzen begleitet, zudem bereits über mehrere Staffeln hinweg mit soliden Quoten zur Primetime.

Aktuell werden neue Folgen für die einstündige Vorabend-Version von MoveMe und der ProSiebenSat.1-Tochter Flat White Productions hergestellt. Letztere zeichnete anfangs noch für die Produktion von "Volles Haus!" verantwortlich, ehe im Juli schließlich Redseven Entertainment die Verantwortung für das noch immer quotenschwache Nachmittags-Magazin übernahm (DWDL.de berichtete).

Mit dem Wechsel von "Lebensretter hautnah" auf den 18-Uhr-Platz läutet Sat.1 den neuen Vorabend ein, der zwei Wochen später um die neue Serie "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier in der Hauptrolle ergänzt wird. An diesem Tag geht auch "Newstime" in die Verlängerung - und beginnt fortan schon um 19:45 Uhr und damit zehn Minuten früher als bislang.

"Volles Haus!" bleibt indes auch weiterhin zwischen 16 und 18 Uhr auf Sendung. Unklar ist allerdings, welche Rolle darin künftig "Britt - Der Talk" spielen wird. Ursprünglich war das Format mit Britt Hagedorn noch in nahezu jede Ausgabe integriert, doch seit einigen Monaten ist es bemerkenswert still darum geworden, obwohl noch zahlreiche neue Folgen produziert wurden. "Der Talk kann immer mal Bestandteil von 'Volles Haus' sein - aber ist aktuell nicht über eine längere Strecke täglich geplant", stellte ein Sat.1-Sprecher dazu auf DWDL.de-Nachfrage klar.