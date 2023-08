Aus "außergewöhnlichen Gegenständen" Neues entwerfen wollen Murat Özcan und "Güni" Becker in einem neuen Format, das der SWR für die ARD-Mediathek beauftragt hat. "Murat dreht am Rad", eine Produktion von Cineteam Hannover, wird ab dem 7. Oktober in der ARD-Mediathek verfügbar gemacht. Das SWR Fernsehen will die Produktion zudem ab Mitte Oktober, einen genauen Termin gibt es noch nicht, im Nachmittagsprogramm zeigen. Interessant ist: Die Sendung ist in der Mediathek als Halbstünder, im linearen Programm als 45-minütige Version zu finden.