Nachdem vor einigen Wochen bestätigt wurde, dass die Spiegel Gruppe sich ab dem kommenden Jahr nicht mehr von der Ad Alliance, sondern lieber von Holtzbrincks iq media / iq digital vermarkten lässt, kann die Vermarktungstochter von RTL Deutschland nun einen Zugang verkünden: Ab dem 1. Januar 2024 übernimmt die Ad Alliance die Vermarktung des Digitalportfolios von Bauer Advance und damit aller digitalen Marken der Bauer Media Group.

In den vergangenen Jahren hatte Bauer hier mit Ströer als Partner zusammengearbeitet. Das Portfolio umfasst unter anderem die Frauen-Lifestyle-Plattform "Wunderweib" mit "InTouch Online", "Liebenswert" und Astrowoche.de, dazu die Online-Angebote von "Cosmopolitan", "TV Movie", "Autozeitung", "Bravo", das Food-Portal lecker.de, die Männer-Lifestyle-Marke "Männersache" und das Gesundheitsportal "PraxisVita". Zusammen erreichen sie monatlich im Schnitt mehr als 110 Millionen Visits.

Tim Lammek, Managing Director von Bauer Advance, dankte Ströer für die vergangenen sechs Jahre, sieht aber in der Zusammenarbeit mit der Ad Alliance nun "großes Entwicklungspotential": "Ein Fokus wird vor allem auch in der Stärkung der konzeptionellen Digitalvermarktung sowie der Brand- und kontextuellen Umfeldvermarktung liegen." Frank Vogel, Geschäftsführer der Ad Alliance sieht die Kooperation als "wichtiges Signal in den Markt, denn mit dem Ausbau des Digitalportfolios bieten wir unseren Kunden ein ‘mehr’ an brand safen Umfeldern." Die Kooperation untermauere auch das "Standing als großer und kampagnenfähiger Partner, der über einzelne Mediengattungen hinausdenkt. Genau das ist es, was es für ein erfolgreiches Vermarktungsgeschäft braucht – Größe und Qualität."

Die Vermarktungspartnerschaft reicht aber noch darüber hinaus: Die Ad Alliance wird als Dienstleister für Teile des Bauer-Portfolios auch die Rahmenverträge mit Mediaagenturen verhandeln und erhofft sich dadurch einen "deutlich verbesserten Marktzugang in einem anspruchsvollen Werbejahr 2024", so Lammek. "Die Kooperation mit der Ad Alliance wird die Relevanz unserer Angebote für Kunden und Agenturen weiter steigern und in einem sich intensivierenden Wettbewerbsumfeld den wirtschaftlichen Erfolg unserer Vermarktung langfristig sichern. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diese Kooperation die Marktausschöpfung erheblich verbessern werden."

Frank Vogel ergänzt: "Der Medienmarkt und die Marktbedingungen haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert und sind herausfordernder geworden. Daher nimmt die Bedeutung von Kooperationen im Sinne von Größe und Relevanz weiter zu und wird künftig noch entscheidender. Das gehen wir offensiv an und haben mit Bauer Advance einen neuen Kooperationspartner an unserer Seite, der eine weitere Farbe in unser Portfolio bringt und für zusätzliche Impulse sorgen wird."