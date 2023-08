am 23.08.2023 - 12:46 Uhr

Das Konzept der "Stern Stunde": Eine Reporterin oder ein Reporter des Magazins diskutiert mit zwei Gästen über aktuelle Themen. Zum Auftakt übernimmt mit Gregor Peter Schmitz der Vorsitzende der "Stern"-Chefredaktion die Aufgabe gleich selbst und begrüßt Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habek sowie Bestseller-Autorin Juli Zeh als Gäste.

Stattfinden wird das Gespräch am 4. September ab 19:30 Uhr in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin, verfolgen kann man es im Livestream auf stern.de. Zumindest die erste Folge wird auch live bei ntv übertragen.

Schmitz erläutert zum neuen Format: "In diesen außergewöhnlichen Zeiten feiert der Stern ein außergewöhnliches Jubiläum, den 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass starten wir mit der 'Stern Stunde' ein neues Format mit hochkarätigen Gästen, das anders sein will als klassische Polit-Talks: menschlich, frech und mutig, unter dem Motto: Der Stern traut sich was."

Apropos Jubiläum: Für den 16. September ist eine eigene Jubiläumsausgabe des "Stern" geplant, im regulären Heft, das am 14. September erscheint, ist zudem ein "besonderer Rückblick mit Bildern aus 75 Jahren" vorgesehen.