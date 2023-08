Vor einigen Tagen startete mit "Der Heiratsmarkt" bereits ein Reality-Format, das die noch vergleichsweise junge ProSiebenSat.1-Tochter Cheerio Entertainment hergestellt hat. Ein weiteres neues Projekt hat der Streamer Joyn nun für den Herbst angekündigt. Ebenfalls von Cheerio kommt eine Reality-Sendung, die den unter anderem von "Temptation Island" bekannt gewordenen Calvin Kleinen begleitet.

"Calvin am Goldstrand" soll am 6. Oktober debütieren – immer freitags sollen dann zwei Episoden der insgesamt zehnteiligen Staffel erschienen, Previews gibt es beim kostenpflichtigen JoynPlus+. Das Format begleitet Kleinen, der sich vorgenommen hat, Partykönig vom Goldstrand zu werden. Gemeinsam mit drei Promotern will er in der Sommersaison 2023 das Geschäft mit Partytickets ankurbeln. "Aber eins ist trotz blauem Himmel und Meeresrauschen klar: Der Ticketverkauf ist ein umkämpftes Business und der Goldstrand gepflastert mit allerlei Verführungen", umschreibt Joyn seinen Neustart.

Joyn setzt derzeit offenbar besonders auf Formate, die auch ein bisschen Partyatmosphäre vermitteln. Kommende Woche startet etwa eine Realityshow mit dem Namen "Party Workers". Fünf Frauen und fünf Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren verlassen die deutsche oder schweizerische Provinz und erobern in dem Format die Party-Insel Mallorca – dort leben sie zehn Tage lang in einer Villa. Ihr Leben dort startet zunächst mit gewissem Komfort, der aber nicht von Dauer ist. Sie müssen sich ihren Luxus verdienen und somit "Nachtleben-Talent" unter Beweis stellen. Der Clou: Sie können jeweils entscheiden: Erarbeiteten sie sich Komfort für sich selbst oder für die, mit denen sie zusammenwohnen? Banijay Productions Germany hat dieses Format umgesetzt.