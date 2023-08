RTLzwei hat eine neue Staffel der langlebigen Doku-Soap "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" angekündigt. Auch die kommenden Folgen sind dann wieder mittwochs zur besten Sendezeit eingeplant, los gehen soll es am 13. September. Dann wird sich auch die Frage stellen, ob es der Produktion aus dem Hause Yellowstone Produtions GmbH gelingen wird, den rückläufigen Quotentrend umzukehren. Die im Frühjahr gesendeten Episoden landeten in der klassischen Zielgruppe nur bei rund fünf Prozent und waren somit schwächer unterwegs als vorherige Ausgaben.

Im senderinternen Doku-Soap-Duell liegt die Großfamilie somit hinter den "Geissens" – die Luxus-Doku-Soap schaffte im Frühjahr knapp sechs Prozent, aber auch dort zeigt der Trend eher nach unten. Erzählen wollen die Macher in der neuen "Wollnys"-Staffel, wie es für die Familie in der Türkei weitergeht. Die Wollnys hatten sich schließlich ihren Traum von einem eigenen Ferienhaus in ihrem "Lieblingsurlaubsland" erfüllt.



Jetzt wollen sie noch einen Schritt weitergehen. Zusammen mit Harald und den gemeinsamen Freunden Ina und Tätowierer Tascin, möchte Silvia Wollny eine Mischung aus Modeboutique und Tattoo-Studio eröffnen. Dafür müssen aber Möbel aus Deutschland in die Türkei gebracht werden.

Lavinia erwartet indes mit Tim ihr zweites Kind, sie wünscht sich eine natürliche Geburt, allerdings handelt es sich bei ihr um eine Risikoschwangerschaft. Servet schmiedet an einem Plan, wie er seiner Freundin Loredana und Mutter seines Sohnes Aurelio nach 20 Monaten Fernbeziehung endlich einen Antrag machen kann. Silvia und Harald versuchen ihm zu helfen, seine Vorstellungen umzusetzen.