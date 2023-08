Corona hat das Erscheinungsbild vieler TV-Shows verändert. Manche verschwanden aufgrund der Pandemie aber auch gänzlich von den Bildschirmen - Jan Böhmermanns "Lass dich überwachen" etwa. Die Sendung mit dem Untertitel "Die Prism is a Dancer Show" ist auf Studiopublikum angewiesen, weil dieses im Mittelpunkt des Geschehens steht. Seit drei Jahren sind nun schon keine neuen Ausgaben mehr zu sehen gewesen - nun hat das ZDF aber eine Rückkehr ins Programm angekündigt.

"Lass dich überwachen" wird nach seiner dreijährigen Pandemiepause am Mittwoch, den 20. September, wieder zu sehen sein - dann allerdings ohne den Zusatz "Die Prism is a Dancer Show". Und es gibt eine weitere Premiere: Erstmals läuft die Show im ZDF-Hauptprogramm zur besten Sendezeit - also um 20:15 Uhr. Bislang war "Lass dich überwachen" im ZDF immer nur auf dem "ZDF Magazin Royale"-Sendeplatz am späten Freitagabend zu sehen. Nun also der große Aufschlag zur Primetime. In der Mediathek gibt es die Sendung am Ausstrahlungstag bereits ab 18 Uhr zu sehen.

Am Konzept hat sich derweil nichts verändert. Die Show besteht auch weiterhin nur aus den persönlichen Informationen und Internetaktivitäten ahnungsloser Studiozuschauerinnen und -zuschauer. Dabei werden die Personen, die im Publikum der Show sitzen, unfreiwillig die Stars der Sendung. Ob Instagram-Accounts, gelöschte TikTok-Clips, anonyme Blogeinträge oder längst vergessene Internet-Jugendsünden: Die "Lass dich überwachen!"-Redaktion hat das Netz vor der Aufzeichnung durchforstet und die Internetaktivitäten des Publikums durchleuchtet. In verschiedenen Spielen können die Studiozuschauerinnen und -zuschauer Preise gewinnen.

"Passt auf, was Ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles – und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen", sagt Moderator Jan Böhmermann zum Rückkehr der Show, die 2018 erstmals zu sehen war. Angekündigt für das Comeback hat das ZDF darüber hinaus "aufregende Studioaktionen und Einspielfilme" sowie zahlreiche Gaststars und Prominente. Das ""ZDF Magazin Royale" kehrt derweil bereits am 1. September zurück ins ZDF-Programm.