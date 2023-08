Fünf Jahre lang hat es keine VideoDays gegeben, im vergangenen Jahr holte die RTL-Tochter We Are Era das Event schließlich zurück. Auch in diesem Jahr gibt es die VideoDays erneut, diese werden allerdings nur an einem Tag stattfinden - und nicht so wie noch 2022 an zwei Tagen. In diesem Jahr treffen sich Content Creators, Agenturen, Sender, Plattformen, Produzenten und Kreative am 27. September in Köln im Palladium - also einen Tag vor der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.

Neben Panel-Diskussionen und Creator Stories gibt es für die Besucherinnen und Besucher auch Masterclasses von unter anderem YouTube, Adobe, RTL+, Canon, WDR, MESH Collective oder auch Teekanne Deutschland zu sehen. Zu den bereits bestätigten Speakerinnen und Speakern und Gästen zählen unter anderem Survival-Influencer Otto Karasch aka Otto Bulletproof, Food-Creator Stefano Zarella, Musik-Creatorin Naomi Jon, das Entertainer-Duo Niklas & David, YouTuberin Alicia Joe und Bestseller-Autorin WasTaraSagt und TikTok-Durchstarter Helge Mark. Als internationalen Star-Gast aus den USA begrüßt das Festival Chucky, die rechte Hand vom erfolgreichsten YouTuber der Welt MrBeast (176M Abonnent:innen, 30 Mrd. Videoaufrufe).

Das Programm auf den verschiedenen Bühnen wird moderiert von Comedian Negah Amiri, Journalistin Victoria Reichelt, Creator Marvin Wildhage und VideoDays-Gesicht Dominik Porschen. Gefördert wird das VideoDays Festival in Köln erneut von der Staatskanzlei NRW und der Film- und Medienstiftung NRW.

Abends gibt es dann, wie schon im vergangenen Jahr, eine Gala-Veranstaltung samt Preisverleihung. Dabei sollen die "beeindruckendsten Macherinnen und Macher der Branche" gefeiert und ausgezeichnet werden. In insgesamt 18 Kategorien (u.a. Social Responsibility, Comedy, Health, Best Longform-Content, Best Shortform-Content) werden Talente vor 400 geladenen Gästen geehrt. Mitglieder der Jury sind unter anderem Livestreamer Trymacs und YouTuber Leeroy Matata. Content-Creator erhalten Gratis-Zugang zum Festival, allerdings nicht zur Gala. Ein reguläres Day Pass-Ticket kostet 129 Euro, will man abends an der Gala teilnehmen, werden 189 Euro fällig.

"In keinem anderen Umfeld spielen Kooperationen, Gemeinschaft und grenzenlose Kreativität eine so zentrale Rolle wie bei uns. Letztes Jahr hatten Creator, Partner und wir ein ehrgeiziges Ziel: Etwas Einzigartiges und Energiegeladenes zu schaffen, das unsere gesamte Branche widerspiegelt – eine Plattform für vertrauensvollen Austausch und Inspiration. Das ist uns gelungen. Mit international renommierten Gästen und den kreativsten Köpfen aus dem deutschsprachigen Raum, freue ich mich erneut auf ein besonderes Event für die gesamte Creator Economy. Hier entstehen Ideen und sicherlich wieder großartige Kooperationen für das kommende Jahr – und wenn sie richtig gut werden, dann haben sie die Chance auf den schon jetzt begehrten VideoDays Festival Award", sagt Tobias Schiwek, CEO von We Are Era.