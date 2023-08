Leserinnen und Leser der "Bild" müssen künftig etwas tiefer in die Tasche greifen, wenn sie die Zeitung am Kiosk kaufen. Ab dem 1. September steigen die Verkaufspreise bundesweit, wie "Clap" zuerst berichtet hat. Im Zuge dessen werden die Preise in den westdeutschen Bundesländern und Berlin vereinheitlicht. Sie steigen um 20 bzw. 10 Cent auf künftig 1,30 Euro. So viel wird künftig auch die "BZ" kosten. Die Preise der Regionalausgaben in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern steigen um 10 Cent auf dann 1,10 Euro. Die "Bild"-Auslandsausgabe kostet 1,20 Euro (+10 Cent).

"Es handelt sich um eine moderate Preiserhöhung, die die allgemeine Teuerungsrate durch Inflation und gestiegene Energie- wie Vertriebskosten widerspiegelt", erklärt ein "Bild"-Sprecher gegenüber "Clap". Erst vor wenigen Wochen hatte Axel Springer der "Bild" ein Sparprogramm verschrieben. Etliche Regionalausgaben werden eingestellt, 200 Stellen fallen weg (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat Axel Springer nun aber auch angekündigt, "Bild" mit Maike Klebl und Kati Degenhardt personell zu verstärken. Klebl wird ab dem 1. September Nachrichtenchefin und Mitglied der Chefredaktion. Die Journalistin verantwortet zusammen mit Co-Ressortleiter Daniel Hähle Aufbau und Führung des neuen digitalen Deutschland-Desks bei "Bild". Das Deutschland-Desk wird ab Januar 2024 alle regionalen und nationalen Nachrichten-Themen der Reporterinnen und Reporter zentral von Berlin aus steuern. Zuletzt war Klebl bei Burda Forward, wo sie als Head of Homepage Desk das CvD-Team unter anderem von "Focus Online", "Chip", "Bunte" und "TV Spielfilm" für die Startseiten der digitalen Markenangebote führte.

Kati Degenhardt übernimmt ab dem 1. September als Mitglied der Chefredaktion von "Bild" die übergeordnete Ressortleitung für zwei Ressorts. "Leben & Gesellschaft" (bisher: Leben & Wissen) führt sie gemeinsam mit Stephanie May und Simone Day, zusätzlich baut sie das neue Ressort "Wissenschaft & Forschung" auf. Degenhardt kommt von "T-Online", wo sie 2023 die Leitung Report und Recherche übernahm und vorher News-Chefin vom Dienst war. Beide Journalistinnen haben in der Vergangenheit schon für "Bild" bzw. "Bild am Sonntag" gearbeitet.

"Bild"-Chefredakteurin Marion Horn sagt zu den Neuzugängen: "Unsere Gesellschaft verändert sich rasant und damit rücken neue und andere Fragen und Themen in den Vordergrund, denen wir bei ‘Bild’ noch mehr Aufmerksamkeit widmen wollen. Robert Schneider und ich sehen riesige Chancen für einen leidenschaftlichen, optimistischen und verantwortungsvollen Boulevardjournalismus. Maike und Kati kommen zum idealen Zeitpunkt und mit exzellenten Erfahrungen zurück zu ‘Bild’."