Auch nach vielen Jahren gehört "Das Duell um die Welt" noch zu den verlässlichen Quoten-Garanten von ProSieben. Daran hat auch die Tatsache nichts geändert, dass die meisten Herausforderungen und Aufgaben längst nicht mehr von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erledigt werden, sondern von anderen Prominenten, die entweder im Team Joko oder Team Klaas gegeneinander antreten.

Nun hat ProSieben insgesamt drei neue Ausgaben der Wettkampf-Show in Aussicht gestellt. Los geht’s am 7. Oktober zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr, an diesem Tag wird ProSieben die Show auch live ausstrahlen. Die zwei anderen Ausgaben werden im Oktober in München aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Tickets sind seit dem frühen Vormittag auf der Webseite von "TV Tickets" verfügbar. Interessierte sollten sich vermutlich beeilen, eine halbe Stunde nach Verkaufsstars war die Live-Ausgabe zwischenzeitlich schon ausverkauft.

Welche Prominenten in den neuen Ausgaben zu sehen sein werden, ist noch unklar. Hier wollen sich ProSieben und Florida Entertainment noch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Fest steht nur, dass Joko und Klaas selbst wieder in Studiospielen gegeneinander antreten werden, um zusätzliche Punkte zu erspielen. Klaas Heufer-Umlauf geht als amtierender Weltmeister in die neue Staffel. Moderatorin Jeannine Michaelsen führt durch die Duell-Abende.

Mit der vorerst letzten Ausgabe der Show erzielte ProSieben im Mai dieses Jahres satte 15,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Etwas mehr als eine Million Menschen sahen damals zu. Es geht aber auch anders: Zum Staffelstart im Dezember sah es mit 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,1 Prozent nicht so gut aus - beides waren damals Tiefstwerte. Der Sendeplatz am Montagabend zwischen den Jahren war aber wohl auch nicht sehr glücklich gewählt.