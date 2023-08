RTL hat die Namen der ersten sieben Promis veröffentlicht, die ab September in der neuen Show "Die Verräter" zu sehen sein werden. Demnach gehören Claude-Oliver Rudolph, ChrisTine Urspruch, Anna-Carina Woitschack, Pascal Hens, Florian Fitz, Jalil und Susan Sideropoulos zum Cast der Show-Hoffnung, die international bereits für viel Aufsehen gesorgt hat. Moderiert wird "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" von Sonja Zietlow.

Und darum geht es in dem neuen Format: Die 16 Prominente sollen im Spiel um einen Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro die Wahrheit nach Belieben auf den Kopf stellen. Sie treffen in einem Schloss in Frankreich aufeinander. Am Herzstück der Show, dem Runden Tisch, wählt Sonja Zietlow unter allen Spielern, die Augenbinden tragen und somit ihre Wahl nicht sehen können, drei Verräter aus. Nur das Publikum kennt dadurch die Identität der Verräter und wird somit zu allwissenden Beobachtern. Aufgabe der Verräter ist es, ein Verwirrspiel zu ihrem Vorteil zu betreiben. In jeder Folge eliminieren sie einen Mitspieler, einen sogenannten Loyalen. Allerdings können sie auch selbst durch die Loyalen enttarnt und verbannt werden.

RTL, das die neue Show als "Reality-Krimi-Show" bezeichnet, hat die Ausstrahlung der sechs Folgen für den September angekündigt. Ab dem 20. September ist "Die Verräter" immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Beim Streamingdienst RTL+ steht die erste Doppelfolge schon eine Woche früher zum Abruf bereit. Produziert wird das Format von Tower Productions.

Ursprünglich wurde "Die Verräter" unter dem Original-Titel "De Verraders" in den Niederlanden von der All3Media-Tochter IDTV entwickelt, als "The Traitors" setzte es danach einen Siegeszug rund um den Globus an. Inzwischen gibt es lokale Adaptionen unter anderem in den USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, Belgien und Spanien. Tower-Geschäftsführerin Kirstin Benthaus-Gebauer sprach zuletzt von der "aktuell am heißesten gehandelten TV-Show der letzten Jahre". Sie verspricht den deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern ein "spektakuläres TV-Highlight".