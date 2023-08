Als die vom gleichnamigen Film aus den 90ern inspirierte Serie "Fargo" von Noah Hawley 2014 erstmals auf Sendung ging, da hieß die deutsche Heimat der in den USA bei FX laufenden Serie noch Netflix. Das änderte sich auch bei den beiden darauffolgenden Staffeln 2015 und 2017 nicht. Als nach längerer Pause im Herbst 2020 dann die vierte Staffel veröffentlicht wurde, wechselte sie hierzulande aber überraschend zu Joyn, wo sie zunächst zahlenden Kunden des Pay-Bereichs Joyn Plus+ vorenthalten blieb.

Nun steht die fünfte Staffel vor der Tür und erneut gibt es einen Plattform-Wechsel. Nun hätte man vielleicht erwarten können, dass "Fargo" jetzt bei Disney+ läuft, wo sich viele andere FX/Hulu-Serien finden. Auch die Verwertung bei MGM+ oder Prime Video wäre naheliegend, weil die Serie von MGM Television (gemeinsam mit FX Productions) produziert wird, das bekanntlich inzwischen zu Amazon gehört. Die Serie wird dementsprechend international auch von Amazon und MGM international vertrieben. Gesichert hat man sich die Erstverwertungsrechte aber nicht fürs eigene Angebot, stattdessen hat die Telekom für MagentaTV zugeschlagen. Dort werden die neuen Folgen ab dem 22. November zunächst exklusiv zu sehen sein, nur einen Tag nach der US-Premiere.

Die fünfte Staffel spielt im Jahr 2019 in Minnesota und North Dakota. Eine Reihe unerwarteten Ereignissen werfen Dorothy 'Dot' Lyon (Juno Temple), die scheinbar typische Hausfrau aus dem mittleren Westen, in ein Leben zurück, von dem sie glaubte, es längst hinter sich gelassen zu haben. Die zentrale Frage lautet: "Wann ist eine Entführung eine Entführung? Und was, wenn deine Frau nicht dein ist?" Roy Tillman (Jon Hamm) ist Sheriff, Rancher und Prediger und definiert sich als "das Gesetz". Er ist schon lange auf der Suche nach Dot. Immer an seiner Seite: Sein loyaler, aber unbeholfener Sohn Gator (Joe Keery), der sich seinem Vater unbedingt beweisen will. Doch als es darum geht, Dot zu jagen, kann Roy sich nicht auf seinen Sohn verlassen und heuert den zwielichtigen Herumtreiber Roy Ole Munch (Sam Spruell) an.