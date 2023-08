am 29.08.2023 - 10:38 Uhr

Auch wenn Sat.1 schon in diesem Frühjahr eine Allstars-Staffel seines Kochwettbewerbs "The Taste" eingelegt hat, geht es schon im Herbst mit einer ganz normalen zwölften Staffel des Formats weiter. Dazu kehrt dann auch Frank Rosin als Coach zu dem Format zurück. Die Frühjahrsstaffel hatte erstmals seit dem Start von "The Taste" im Jahr 2013 ohne Rosin stattgefunden.

"Die kurze 'The Taste'-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben. Ich freue mich auf gute und inspirierende Köchinnen und Köche bei 'The Taste' im Herbst", wird Frank Rosin in einer Mitteilung von Sat.1 zitiert.

Rosin, der mit einem seiner Schützlinge noch nie als Sieger aus einer Staffel hervorging, bekommt es dann erneut mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue zu tun. Nelson Müller, der im Frühjahr den vierten Posten als Coach eingenommen hatte, wird dann also nicht mehr dabei sein. Moderieren wird erneute Angelina Kirsch.

Bei Sat.1 wird man unterdessen hoffen, dass man mit der altbekannten Besetzung und im gewohnten Herbst-Zeitraum wieder zu alten Erfolgen zurückfinden wird: Die Frühjahrsstaffel hatte sich aus Quotensicht erheblich schwerer getan als noch die zehnte Staffel im Herbst vergangenen Jahres. Auch der Ableger "The Sweet Taste", der im Februar und März erstmals zu sehen war, konnte an den Erfolg der normalen "The Taste"-Staffeln nicht ganz anknüpfen. Produziert wird das Format von Redseven Entertainment.