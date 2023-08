Für DMAX sind die "Steel Buddies" weiterhin die erfolgreichste Eigenproduktion – bis zu fünf Prozent Marktanteil holten Primetime-Ausgaben der Produktion aus dem Hause Spin TV in diesem Jahr. Nun hat der zu Warner Bros. Discovery gehörende Sender die inzwischen elfte Staffel angekündigt. Sie wird wieder dienstags zur besten Sendezeit laufen und am 10. Oktober debütieren.

Auch in den frischen Folgen soll es, wie DMAX in einer Medienmitteilung verspricht, "drunter und drüber" gehen. Unter anderem soll es diesmal um einen besonders verwegenen Plan gehen, wie es heißt. Auf dem Hof von Morlock Motors in Peterslahr restaurieren Michael Manousakis und seine Mechanik-Experten bekanntlich ausrangierte Armeefahrzeuge aus aller Herren Länder.

Der geschäftstüchtige Chef mit griechischen Wurzeln dealt mit allem, was Räder, Ketten oder Flügel hat und treibt auch in der neuen Staffel wieder neue und geschichtsträchtige Projekte voran. Schon seit rund fünf Jahren sucht er intensiv nach einer Grumman HU-16, einem Amphibienflugzeug, das auch auf Wasser landen kann. "Was er damit vorhat, bleibt bis zuletzt sein Geheimnis", kündigt DMAX an.