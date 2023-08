am 29.08.2023 - 16:06 Uhr

Mit mehr als 700 Fachbesucherinnen und Besuchern aus Deutschland und Europa war die Seriencamp Conference in diesem Jahr komplett ausverkauft. Sie fand erstmals in Köln statt, nachdem sie zuvor acht Jahre lang in München beheimatet war. Angesichts dessen und auch der schon beim Auftakt euphorisch zugesagten weiteren Unterstützung von NRW-Politik und Film- und Medienstiftung stand schnell außer Frage, dass es auch 2024 weiter gehen wird.

Nun hat man den Termin bekannt gegeben: Die Seriencamp Conference wird vom 5. bis 7. Juni 2024 erneut in Köln stattfinden. Der Verkauf der Early-Bird-Tickets und die Projektausschreibungen sollen in Kürze starten. Zum Seriencamp Festival, das in diesem Jahr parallel zur Seriencamp Conference stattfand, hat man noch keine neuen Infos bekannt gegeben.