Sie ist in höchster Not eingesprungen und räumt nun den Chefsessel beim RBB: Interimsintendantin Katrin Vernau hat dem "Business Insider" kurz vor dem Ende ihrer Zeit beim RBB (in den kommenden Tagen soll die regulär gewählte Ulrike Demmer ihre Arbeit aufnehmen, sofern ihr Vertrag fertig ist) ein Interview gegeben. In diesem hat sie nochmals betont, dass sie eigentlich gerne weitergemacht hätte. "Ich hätte natürlich auch gern die Früchte meiner Arbeit geerntet und diesen Plan mit dem wirklich sehr kompetenten, tollen Team gemeinsam umgesetzt", sagt die scheidende RBB-Chefin, was aber erneut die Frage aufwirft, wieso sie damals, als eine Findungskommission aktiv war, nicht einfach ganz offiziell und auf regulärem Wege ihren Hut in den Ring warf.

So recht wollte Vernau das auch in diesem Interview nicht beantworten. Sie sagt: "Ich habe schon erwartet, dass eine Findungskommission, wenn sie der Auffassung ist, dass ich zu den richtigen Kandidaten gehöre, mich auch fragt. Das ist nicht geschehen." Der Vergangenheit trauere sie aber nicht nach, so Vernau.



Den RBB, den Demmer nun in den kommenden Tagen übernimmt, sieht Vernau indes aber gut aufgestellt. "Auf jeden Fall ist ein stabiles Fundament für die Arbeit von Frau Demmer gegossen", sagt Vernau. Da das ganze Team den vorliegenden Plan erstellt habe und auch dahinter stehe, sei es auch möglich, "den Plan ohne mich umzusetzen."



Gewandelt habe sich, berichtet Vernau, zuletzt auch die Tonalität im Sender. Es werde wieder über das Programm gesprochen und nicht mehr über die Verfehlungen in der Vergangenheit. Zu ihrer Vorgängerin Patricia Schlesinger, die den RBB in die Krise geführt hatte, sagte Vernau nur knapp: "Als Intendantin hatte sie die Letztverantwortung für alles, was im RBB passiert, aber eben auch für das, was nicht passiert ist."