Vier Jahre nach der letzten Ausgabe wird die "Helene Fischer Show" ins Fernsehen zurückkehren. Diese Botschaft verkündete Fischer am Dienstabend bei einem ihrer Konzerte in Köln - sehr zur Freude ihrer Fans.

"Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die 'Helene Fischer Show' endlich gibt", sagte die Schlagersängerin auf der Bühne. "Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig. Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe - all das, was ihr heute auch erleben dürft."

Seit 2011 war die "Helene Fischer Show" insgesamt neun Mal am ersten Weihnachtstag zu sehen, davon sieben Mal in Folge im ZDF. Zuletzt verfolgten fast sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Show, die sich auch beim jungen Publikum wachsender Beliebtheit erfreute. Mit einem Marktanteil von 18 Prozent stellte Fischer im Jahr 2019 bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Quoten-Rekord auf. 2020 gab es Corona-bedingt nur ein Best-Of zu sehen, ehe die "Helene Fischer Show" ein Jahr später sogar ganz ausfiel. Auch 2022 entschieden sich das ZDF und Fischer mit Verweis auf "zu viele Unwägbarkeiten und produktionelle Herausforderungen" für eine Absage.

Das ZDF hat die Comeback-Pläne inzwischen gegenüber DWDL.de bestätigt. "Die 'Helene Fischer Show' findet 2023 statt und wir freuen uns sehr auf die Ausstrahlung am 25. Dezember, 20:15 Uhr, im ZDF", erklärte eine Sendersprecherin am Mittag. Nach DWDL.de-Informationen soll die Aufzeichnung an zwei Abenden im Dezember in Düsseldorf stattfinden.

Hinweis: Wir haben den Artikel um 13:04 Uhr um die ZDF-Bestätigung ergänzt.