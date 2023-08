Der chinesische Smartphone- und Elektronikhersteller Xiaomi hat die zu RTL gehörende Ad Aliance mit der Vermarktung von Xiaomi TV+ in Deutschland beauftragt. Als Xiaomi TV+ sind über 100 sogenannte FAST-Channel gebündelt - also werbefinanzierte lineare Streaming-Kanäle, die sich über die Smart-TV-Geräte von Xiaomi oder alternativ über eine Android-App auch auf anderen Endgeräten nutzen lassen.

Die Ad Alliance baut damit ihr Portfolio im Connected TV-Bereich in Deutschland aus. Über die pan-europäische Vermarktungsstruktur der RTL AdAlliance, die in wichtigen Schlüsselmärkten lokal präsent ist, erhält Xiaomi TV+ darüber hinaus eine umfassende Vermarktungsinfrastruktur in den Märkten Frankreich, Italien und Spanien. RTL AdAlliance wird Xiaomi TV+ zudem für internationale Werbekampagnen anbieten.

Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Die Vielfalt der digitalen Streaming-Landschaft spiegelt den anhaltend steigenden Videokonsum in Deutschland wider. Durch das große Videoangebot steigt ebenso die durchschnittliche Zeit, die Zuschauende für die Auswahl von Content benötigen, so dass sich FAST zu einem expansiven Markt entwickelt. FAST-Kanäle wie die von Xiaomi TV+ erinnern mit ihren kuratierten Inhalten verschiedener Genres an klassische TV-Zielgruppensender und bieten so per Definition ein lineares Fernseherlebnis. Dementsprechend ist Xiaomi TV+ eine hervorragende Ergänzung für unser TV- und CTV-Portfolio, bietet attraktive Werbeumfelder und beste Voraussetzungen für eine zielgruppen- und themenspezifische Ansprache."