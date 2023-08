Das Kunstmagazin "Art" verbleibt nun etwas überraschend doch bei Gruner + Jahr und damit auch bei RTL Deutschland. Das hat das Unternehmen bestätigt und damit auch die Neuaufstellung im Publishing-Geschäft für beendet erklärt ."Art" gehörte eigentlich zu den Magazinen, die man verkaufen wollte. Zuletzt sprang mit dem "Spiegel" aber ein Interessent ab - und offenbar will man den Titel auch nicht einstellen, daher verbleibt "Art" bei Gruner + Jahr.

Bernd Hellermann, CEO Gruner + Jahr, sagt: "Nachdem der angekündigte Verkauf von ‚art‘ nicht so wie von uns angestrebt realisiert werden konnte, haben wir entschieden, die starke Marke ‚art’ bei uns im Portfolio zu behalten." Das Magazin sei profitabel und gut aufgestellt, so Hellermann weiter. "Wir werden es nun – gemeinsam mit Chefredakteur Tim Sommer und dem gesamten Team – selbst weiterentwickeln. Die Marke hat mit ihrer hervorragenden Positionierung an der Spitze des Segments große Potenziale, insbesondere im Digitalen, die wir erschließen wollen." Die Vermarktung von "Art" liegt weiterhin bei der Ad Alliance, der Vertrieb beim DPV.

Dass RTL Deutschland "Art" trotz Profitabilität und der "hervorragenden Positionierung" lange verkaufen wollte, wirft in jedem Fall ein interessantes Schlaglicht auf den Umbauprozess im Unternehmen. "Beef" hatte dagegen weniger Glück: Auch dieses Magazin wollte man verkaufen, fand aber keinen Käufer und stellte es letztlich auch ein.

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass die Spiegel-Gruppe die RTL-Anteile an "11 Freunde" übernimmt, hier müssen die Kartellbehörden noch grünes Licht geben. Darüber hinaus hat man "P.M." an GerNova Bruckmann, "Business Punk" an die Weimer Media Group und "Salon" an Redaktionsleiterin Anne Petersen verkauft. Die RTL-Anteile an der Deutsche Medien-Manufaktur hat der Landwirtschaftsverlag Münster übernommen. Bernd Hellermann: "Wir freuen uns jetzt, mit neu aufgestelltem Portfolio und einer neu ausgerichteten Organisation in die Zukunft zu starten."

Zu den eingestellten Titeln gehören unter anderem zahlreiche Personality-Titel wie "Barbara" und "Guido", aber auch Print-Magazine wie "Chefkoch" und "Eltern", dazu einige "Geo"-Ableger. Unter dem Dach von Gruner + Jahr erscheinen künftig Magazine wie "Brigitte" und "Gala", direkt bei RTL Deutschland bzw. RTL News angedockt sind etwa "Stern" oder auch "Geo" und "Capital".