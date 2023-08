Für den Herbst hält Kabel Eins eine frische Staffel von "Rosins Restaurants" bereit. Die erste neue Folge soll am 21. September, also wieder am altbekannten Donnerstagabend, ab 20:15 Uhr linear gesendet werden. Somit übernimmt Frank Rosin den Sendeplatz von "Die Lieblingsmarken der Deutschen", die in den Wochen zuvor am Donnerstagabend eingeplant sind.