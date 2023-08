Von RTLzwei zum Streamer Discovery+ soll "Naked Attraction" wechseln. Für die Neuauflage, von der schon 16 Episoden entstanden sind, steht nun auch der Starttermin fest. Discovery+ will am 5. Oktober loslegen. Am Starttag sollen direkt drei Episoden der Produktion aus dem Hause Tower Productions GmbH vorliegen. In den Folgewochen wird jeweils eine neue Episode pro Woche, immer donnerstags, auf dem Streamingdienst veröffentlicht.

"Ich habe schon an etlichen Fernsehformaten teilgenommen und viele Shows moderiert, aber 'Naked Attraction' ist besonders. Ich freue mich auf alle Kandidaten und auf die Dynamik der Show", sagt Julian F.M. Stoeckel, der die Moderation in der neuen Staffel übernehmen wird. Er sagt zudem: "Ich bin sehr gespannt, wie ich selbst wirken werde, wenn ich die ganzen Menschen nackt sehe. Man sieht im Schwimmbad oder am FKK-Strand auch mal nackte Personen, aber man starrt natürlich nicht die ganze Zeit hin. Ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so lange darauf konzentrieren müssen, mir einen Nackten genau anzusehen. Das wird schon eine Herausforderung, die aber sehr positiv ist."

Bisher lief das Dating-Format bei RTLzwei, erstmals übrigens vor rund sechs Jahren. Die erste Staffel holte mitunter direkt etwas mehr als zehn Prozent bei den klassisch Umworbenen, in Staffel zwei stiegen die Werte dann sogar auf rund zwölf Prozent. Danach ließ das Interesse etwas nach. Neue Folgen bescherten dem Privatsender zuletzt zwischen soliden vier und weiter guten acht Prozent.