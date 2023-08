Unter dem Titel "The 50" plant Prime Video aktuell eine neue Reality-Competition-Show, das hat der Streamingdienst jetzt angekündigt. In dem Format treten 50 Reality-Stars gegeneinander an und kämpfen um einen Jackpot, den letztlich aber nicht sie selbst mit nach Hause nehmen, sondern einer oder eine ihrer Follower. Zu sehen geben soll es die 14 Folgen des Formats im kommenden Jahr.

Produziert wird die Show von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions. Die Show stammt aus Frankreich und lief dort im vergangenen Jahr unter dem Titel "Les Cinquante" erstmals beim Privatsender W9, Banijay arbeitet aktuell auch an einer US-Version für den lateinamerikanischen Markt.

Und so beschreibt Prime Video das Format: Auf Einladung eines mysteriösen Spielleiters kämpfen fünfzig Reality-Stars in einem spektakulären Schloss um einen Jackpot – allerdings nicht für sich selbst, sondern für einen ihrer Follower. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro, kann am Ende aber mehr oder weniger gefüllt sein. Dafür treten sie täglich in den unterschiedlichsten Challenges gegeneinander an. Der vermeintliche Clou: Nach jeder Challenge wird unter den Gewinnerinnen und Gewinnern abgestimmt, welche Verlierer nach Hause fahren und wer noch eine weitere Chance erhält.

Die "Bild" hatte bereits vor wenigen Wochen über die anstehende Show bei Prime Video berichtet - und damals auch erste Namen von Reality-Sternchen in den Ring geworfen. Demnach sollen unter anderem Gigi Birofio, Walentina Doronina, Jenny Elvers, Jasmin Herren, Giulia Siegel, Cora Schumacher und Serkan Yavuz Teil von "The 50" sein. Prime Video hat noch keine Namen bestätigt.

"Mit The 50 bringen wir unseren Prime-Mitgliedern ein neues, mitreißendes Reality-Format, das 50 der bekanntesten Reality-Stars in einer actionreichen Show versammelt", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals, Prime Video. "Wir freuen uns auf ein einzigartiges Entertainment-Spektakel mit Deutschlands größten Reality-Stars in herausragenden Challenges und gefilmt in einer atemberaubenden Kulisse."

"Ich freue mich sehr darüber, gemeinsam mit Prime Video ein so innovatives und spannendes Reality-Format zu produzieren", sagt Rainer Laux, Geschäftsführer Rainer Laux Productions und Executive Director EndemolShine Germany. "Mit den spannenden Protagonisten, der tollen Kulisse und den vielen innovativen und witzigen Challenges wird The 50 garantiert begeistern!"