am 31.08.2023 - 12:42 Uhr

Acht Jahre ist es her, dass Ariane Krampe unter dem Dach von Beta Film eine eigene Produktionsfirma gründete. Nun kommt es zu Veränderungen: Wie das Unternehmen am Donnerstag erklärte, wird Krampe ihre Projekte, Filme und Reihen fortan im Team mit Bantry Bay - ebenfalls Teil von Beta - entwickeln und produzieren.

Krampe verwies auch auf "die stärkeren wirtschaftlichen Herausforderungen und Vorgaben", die unabhängige Produzentinnen und Produzenten "vor immer komplexere Aufgaben und Fragen" stellen. Was sie meint, zeigt der Blick in die Bilanz der AK Filmproduktion GmbH, die für 2022 einen "nicht gedeckten Fehlbetrag" von 1,08 Millionen Euro ausweist. Beta Film hielt zuletzt 74,9 Prozent der Anteile an der Firma.

Künftig produziert Ariane Krampe also nicht mehr unter eigener Flagge. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Jan Kromschröder, Gerda Müller und ihrem Team", sagte die Produzentin. "Mit unserer geeinten Erfahrung und der über Jahrzehnte erworbenen Kompetenz werden wir zusammen kreative Antworten in der Bantry Bay finden. Gemeinsam bleiben wir Teil der Beta Gruppe von Jan Mojto und Moritz von Kruedener."

Aktuell laufen die Drehvorbereitungen zu einer weiteren Folge der ZDF-Reihe "Ein Sommer in..." sowie für eine Weihnachtskomödie für die ARD Degeto. Am 17. September erfolgt außerdem die Ausstrahlung des "Polizeiruf 110" mit der neuen Kommissarin Johanna Wokalek. "Die Zusammenarbeit mit Stefan Weigl (Autor) und Dror Zahavi (Regie) war großartig und verspricht einen ungewöhnlichen Einstand", so Krampe.