RTL hat die insgesamt dritte Ausgabe seiner "Geo-Show" in Aussicht gestellt. Am Samstag, den 23. September, heißt es zur besten Sendezeit wieder: "In 55 Fragen um die Welt". Naturjournalist Dirk Steffens schickt dann wieder fünf Promis auf Missionen rund um die Welt, dieses Mal geht es etwa darum, Heuschrecken zu fangen. Mit den gesammelten Erfahrungen im Gepäck kehren die Promis ins Studio zurück und treten in Quizrunden gegeneinander an.

Diesmal versuchen Mathias Mester (Deutschland), Janin Ullmann (Mongolei), Hans Sarpei (Tansania), Ralph Caspers (Australien) und Ulla Kock am Brink (Mexiko) ihr Glück in der Show. Durch das Quiz führt wie gehabt Sonja Zietlow als Moderatorin, unterstützt wird sie dabei von Dirk Steffens. Produziert wird die Show von RTL Studios.

Bislang war die "Geo-Show" ein solider Erfolg für RTL, zwei bislang ausgestrahlte Ausgaben erreichten im Mai dieses Jahres in etwas eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit 11,5 und 10,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag das Format auf Anhieb oberhalb des Senderschnitts.

Wenige Tage später, am Donnerstag den 28. September, meldet sich dann auch "Team Wallraff" mit einer neuen Ausgabe zurück. In dem Format gehen RTL-Reporter dann wieder undercover. Wie schon in der Vergangenheit auch, wird der Sender das Thema, um das es in der Sendung geht, erst kurz vor der Ausstrahlung bekanntgeben. Später am Abend folgt dann noch das neue "Stern Investigativ" (DWDL.de berichtete).

Und auch bei Vox gibt es ein Format, das sich im September nach einer kleineren Pause zurückmeldet. Am Sonntag, den 24. September, heißt es ab 20:15 Uhr wieder: "Mälzer und Henssler liefern ab". Mit zwei anderen Ausgaben der Sendung, die Vox bereits in diesem Jahr gezeigt hat, holte man fantastische Quoten: 10,2 und 8,4 Prozent waren damals gemäß vorläufig gewichteter Quotendaten drin.