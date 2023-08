High View, das unabhängig geführte Medienunternehmen mit Marken wie Deluxe Music oder auch Gute Laune TV, hat die Übernahme der Sony-Sender im deutschsprachigen Raum bestätigt. Demnach gehören künftig sowohl die beiden linearen Kanäle Sony Channel sowie Sony AXN als auch das SVoD-Angebot Sony One zum Unternehmen. Erst im Laufe des donnerstags ist der Deal final eingetütet worden. Die Übernahme erfolgt bereits zum 1. September und wird von einem umfassenden Relaunch begleitet.

So streicht High View Sony aus allen Sendernamen. So wird aus Sony AXN künftig AXN Black, Sony Channel wird zu AXN White. Sony One finden die Nutzerinnen und Nutzer künftig unter dem Titel AXN+. Damit kommt es genau so, wie es bereits spekuliert worden war. High View hatte die neuen Namen bislang noch nicht offiziell kommuniziert, seine entsprechenden Pläne aber gegenüber der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde öffentlich gemacht (DWDL.de berichtete). Die Werbezeitenvermarktung für die Sender erfolgt weiterhin über Goldbach Germany.

Auf AXN Black sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch künftig US-Serien wie "Yellowstone" mit Kevin Costner, "The Blacklist", "Chicago PD" oder auch "Almost Paradise". Bei AXN White setzt man dagegen auf europäische Serien wie "Sanditon" von Jane Austen, die BBC-Serie "Call The Midwife" und die italienische Produktion "Doc - Es liegt in Deinen Händen".

© Sony Die beiden Marken Sony Channel und Sony AXN haben ausgedient.

"Wir freuen uns sehr, dass diese hochwertigen Premium-Angebote Teil unseres Portfolios werden", sagt ein High-View-Sprecher. "Die Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt und die Marken ergänzen perfekt unser Portfolio, das für hochwertige und zielgruppenspezifische Angebote steht. Wir werden die langfristige Content-Partnerschaft mit Sony Pictures Television fortsetzen und planen, die Angebote, insbesondere den VOD-Teil im Markt, mit weiteren starken Partnern weiter auszubauen."

Für Sony ist es damit ein weiterer Schritt auf dem Rückzug aus Deutschland. Das TV-Produktionsgeschäft hatte man im vergangenen Jahr an Banijay verkauft, dort hat man die umbenannte Noisy Pictures gerade erst geschlossen (DWDL.de berichtete).

High View ist das Unternehmen von Alexander Trauttmansdorff, das viele Sender im Pay- und Free-TV betreibt. Hinzu kommen diverse VoD-Angebote und FAST-Channels. Das bekannteste und erfolgreichste Angebot ist Deluxe Music samt seinem Schwestersender Schlager Deluxe. Im Bereich Musik betreibt man noch Gute Laune TV und Jukebox. Dazu kommen die Dokusender Bergblick, Xplore und One Terra, aber auch eine Marke wie Waidwerk, die sich an Jäger und Angler richtet.