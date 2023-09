Eigentlich wollte die ARD bereits im Laufe des Jahres 2020 aus der SD-Verbreitung aussteigen, daraus wurde wegen der Corona-Pandemie aber nichts. Die Rede war damals von "veränderten Rahmenbedingungen". Nun gibt es allerdings einen neuen Ausstiegstermin. Bereits vor wenigen Wochen berichtete "epd medien", dass die ARD die entsprechende Verbreitung Anfang 2025 einstellen will. Die ARD hat nun bestätigt, dass die SD-Verbreitung aller Programme am 7. Januar 2025 beendet wird.

Damit folgen unter anderem Das Erste und die Dritten Programme dem Vorbild von Arte, Phoenix, One und Tagesschau24, dort hatten ARD und ZDF die SD-Verbreitung bereits im November 2022 eingestellt (DWDL.de berichtete). "Nur noch wenige Haushalte in Deutschland empfangen die Programme der ARD in der geringeren SD-Auflösung. Nahezu flächendeckend hat sich in Deutschland längst der HDTV-Empfang durchgesetzt", heißt es von der ARD in einer Pressemitteilung. Dennoch hatte man mehr als zehn Jahre lang die Programme sowohl in HD als auch in SD ausgestrahlt.

Weil der Kreis der Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Programme via SD sahen, in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist, hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) die ARD bereits im Jahr 2016 dazu aufgefordert, ihre SDTV-Programmverbreitung zu beenden. Seit 2019 berücksichtigt die KEF bei ihrer Ermittlung des finanziellen Bedarfs der ARD die durch die SDTV-Verbreitung entstehenden Kosten nicht mehr. Insofern ist es verständlich, dass man eher schneller als langsamer aus der Verbreitung aussteigen wollte, ab 2025 wird man nun Programmverbreitungskosten sparen.

Das ZDF wird wohl einen etwas anderen Weg verfolgen. Schon in der Vergangenheit hatten es die Mainzer nicht so eilig wie die ARD mit dem SD-Ausstieg. Und anders als die ARD wird das ZDF wohl auch über 2025 hinaus in SD senden, das berichtete "epd medien" bereits vor wenigen Wochen.