Gegen Slowenien spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nun am frühen Sonntagnachmittag in der Zwischenrunde der Basketball-WM, am 6. September steht dann in Manila das Viertelfinale an. Es wird in Deutschland weiterhin exklusiv bei MagentaSport zu sehen sein. Gerüchte, wonach RTL, wie schon im Sommer 2022 bei der Europameisterschaft, Interesse an einer Sublizenz hat, haben sich jedenfalls zerschlagen.

Gegenüber der "Bild" sagte ein Sprecher des Privatsenders, dass man zwar grundsätzlich immer an hochwertigen Live-Sport interessiert sei. "Dennoch haben wir uns entschieden, diesen Sommer auf die Übertragung einzelner Basketball-Spiele zu verzichten". Möglicherweise lag das auch an den Übertragungszeiten. Wegen der Zeitverschiebung laufen alle Spiele der WM deutscher Zeit vormittags oder mittags, also zu Zeiten, in denen nicht mit den höchsten Reichweiten zu rechnen ist. Zudem dürfte bei RTL die volle Konzentration der National Football League (NFL) gelten, die in der Nacht zum kommenden Freitag in die neue Saison startet. Hier hatte RTL die Rechte gewonnen, bisher lief die NFL bekanntlich bei ProSieben. Und auch der Start der neuen Europa League-Saison (Fußball) Mitte September steht vor der Tür.



Ebenfalls kein Interesse an den deutschen Basketballern haben ARD und ZDF, die ARD äußerte sich gegenüber "Bild", dass man "angesichts begrenzter Ressourcen und programmlicher Kapazitäten Prioritäten setzen" müsse. Heißt: Angesichts steigender Kosten für das Programm will sich der Sender diese WM nicht leisten, man verweist aber auf Highlight-Rechte, die man hat. Schon bei der Übertragung der Frauen-Fußball-WM gab es ein langes und zähes Ringen, weil ARD und ZDF die Forderungen der FIFA nicht einfach erfüllen wollen.

Ins Pay-TV wandern die Spiele der deutschen Basketballer nun übrigens nicht. MagentaSport überträgt die Matches für alle ohne Kosten. Nötig ist lediglich das Downloaden der entsprechenden MagentaSport-App – wer über die Telekom das Fernsehen bezieht, findet die Übertragung auch auf einem linearen Kanal.