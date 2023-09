© Joyn

Bekannt ist nun auch das On-Air-Personal: Steven Gätjen und die Leichathletin Alica Schmidt sollen als Moderationsduo für Ordnung und Fairplay in der Halle sorgen, während Robby Hunke als Kommentator fungiert. Bei dem Wettbewerb messen sich insgesamt 24 Content Creator in fünf Disziplinen der Leichtathletik an - konkret im Sprint, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen und Staffellauf. Anders als beim klassischen Vorbild, wie es in der Schule praktiziert wird, treten die Kontrahentinnen und Kontrahenten jedoch in Teams gegeneinander an.

Produziert werden die "Bundesstreamerspiele" von Media Total. Im vergangenen Jahr hatte die Firma bereits für Joyn die Show "Der große Kick" produziert, die zunächst eigentlich als "Kick auf Eis" geplant war - bis Stefan Raab den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung machte, weil die Idee zu sehr dessen "Eisfußball-Pokal" glich.